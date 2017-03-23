НЕ НАРУШАЙ ЗАКОН!

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Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Регистрация»



Основные задачи мероприятия – выявление лиц, проживающих на территории ЗАТО с нарушением требований Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, а также выявление фактов фиктивной регистрации граждан РФ по месту жительства, по месту пребывания.



Полицейские проверяют собственников, представляющих гражданам жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности или по договорам социального найма и договорам найма. Стражи порядка также проверяют жилые помещения, где могут проживать граждане без паспорта РФ или по недействительному паспорту, либо без регистрации по месту жительства или месту пребывания. Также проверят граждан, у которых истек срок регистрации по месту пребывания, в том числе общежитий и гостиниц.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

фото: uvd.ozersk.ru