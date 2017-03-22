АТОМНАЯ КЛУБНИЧКА

Полицейские арестовали членов преступной группы, которые организовали занятие проституцией в Железногорске

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из УМВД России по ЗАТО Железногорск при силовой поддержке спецназа Управления Федеральной службы Национальной гвардии задержали участников группы, подозреваемых в организации оказания интимных услуг.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности и задержать трех мужчин и ранее судимую за кражи женщину, организовавших занятие проституцией в помещении одной из саун Железногорска. Злоумышленники вовлекли в оказание платных интимных услуг трех железногорок.





При проведении обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято компьютерное оборудование, большое количество визитных карт с рекламой эскорт-услуг.

Железногорскими следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Организаторам преступного бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск