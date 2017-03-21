ИЗ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА В ПЕРЕЯСЛАВЛЬ

В красноярском храме Иоанна Предтечи освятили икону Собора Сибирских святых, созданную в Железногорске

Икона написана по заказу и на пожертвования сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Железногорские мастера-иконописцы изобразили лики святых, чьи судьбы связаны с Сибирской землей. Среди них - Иннокентий Иркутский, Макарий Алтайский, Стефан Омский, Феодор Томский.

Особое место на иконе занимает Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Памятник Святителю Луке стоит на входе в храм, где и проходило освящение. Некоторое время святыня будет находиться в Красноярске, в храме Святого Иоанна Предтечи по улице Горького, д. 27. Позже икону передадут в Феодоровский женский монастырь в г. Переславь-Залесский Ярославской области.

Монастырь является основным памятным местом в России, связанным с именем покровителя Службы судебных приставов Святого великомученика Феодора Стратилата. На протяжении многих лет сотрудники Красноярского Управления и их коллеги со всех регионов России, оказывали посильную помощь в восстановлении храма.

Чин освящения совершил благочинный церквей Красноярского округа, настоятель Иоанно-Предтеченского храма протоиерей отец Николай (Ши-кэ-мин).

фото: krasrab.net