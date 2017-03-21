В КОМБИНАТ НА ПРАКТИКУ
Студенты железногорских техникумов проходят весеннюю практику на ГХК
До начала летних каникул производственную практику на Горно-химическом комбинате пройдут более 40 студентов Красноярского промышленного колледжа НИЯУ МИФИ, Техникума инновационных промышленных технологий и сервиса, а также колледжа - филиала СибГАУ в Железногорске.
В основном это представители востребованных рабочих профессий: слесари КИПиА, станочники, электрогазосварщики.
Ежегодно производственную и преддипломную практику на комбинате проходят более 200 студентов техникумов и вузов. У них есть возможность не только получить навыки работы на реальном производстве, но и познакомиться с высоким стандартами и требованиями современного технологичного предприятия. Благодаря производственному опыту, получаемому на практике, заметно повышается качество образования. Этот элемент подготовки специалистов является одним из ключевых в российской инженерной школе.
Горно-химический комбинат, обеспечивая возможность студентам проходить производственную практику, способствует повышению уровня технического образования сибирских вузов и техникумов.
Источник: sibghk.ru
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