РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 МАРТА
20.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 16 | Автор: Сергей Скляров
• Глава ЗАТО отчитается перед депутатами
• Операция "Розыск"
• Проводы русской зимы
• Железногорцы лучшие в игре роботов
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Лукашенко пожаловался на «пятую колонну» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пятая колонна при поддержке западных спецслужб пытается нагнетать ситуацию в стране.
Названа стоимость самого дорогого особняка в Москве
Самый дорогой особняк в Москве стоит 58 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство недвижимости Savills.
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