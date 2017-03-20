КУРС НА ЛЕТО!

Сотни железногорцев собрались в субботу на площади Ракушка, чтобы проводить зиму

По традиции народные гуляния прошли с размахом и весельем.

Ярмарка, улица молодецких забав, поглощение блинов, борьба сумо, силачи и еще много всего интересного можно было увидеть на проводах русской зимы. Делу время, а потехе час - эту традицию железногорцы соблюдают особенно. К тому же погода только радовала.

К праздничному гулянию присоединились все учреждения культуры. В парке работал зоосад, чукотские ездовые собаки катали детей, можно было присоединиться к посиделкам в юрте и многое другое.

Вот и проводили зиму с песнями, забавами и сожжением чучела. Теперь на полных основаниях можно ждать лета.

фото Натальи Булгак