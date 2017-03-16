ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 16 МАРТА

Проблема дорожной блокады Донбасса должна быть решена мирным путем. С таким заявлением выступили в Госдепартаменте США.С 15 марта Турция ввела пошлины на поставки подсолнечного шпрота, пшеницы и кукурузы для российских экспортеров, сообщает «Интерфакс».Украинский суд конфисковал судно Sky Moon, заходившее под флагом Танзании в порты Крыма. Капитана корабля признали виновным в вывозе с полуострова технической соды на 40 миллионов рублей.Захарова предложила НАТО обратить внимание на Петросяна Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что аналитики НАТО в ходе исследования российской телевизионной юмористической передачи КВН допустили упущение, не обратив внимание…В интернете набирает популярность ролик, на котором видно, как поезд на большой скорости проезжает по неочищенным от снега рельсам. Проезд локомотива был снят с пассажирской платформы.