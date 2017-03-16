ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Учащийся из Железногорска получил стипендию губернатора края
Губернатор Красноярскогог края Виктор Толоконский вручил свидетельства о присуждении именных стипендий по итогам 2016 года 35-ти одаренным школьникам Красноярского края. В списках стипендиатов - десятиклассник Школы космонавтики Михаил Тесленко.
Традиционно награда присуждается по 7 номинациям: за достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук; за достижения
в области художественного творчества, физической культуры и спорта; в развитии детского и молодежного литературного творчества.
Михаил Тесленко является призером международных соревнований по ракетомодельному спорту «Кубок Байконура», участником всероссийских соревнований по ракетомодельному спорту в ХМАО ЮГРЕ, призером НПК «Решетневские чтения», «Космическая отрасль и прикладная космонавтика», а также стипендиатом АО «ИСС».
За свои достижения Михаил будет ежемесячно в течение года получать денежное вознаграждение в размере полутора тысяч рублей.
фото novosti.cosmoschool.ru
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