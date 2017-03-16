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ВОКРУГ СВЕТА ОТ СТАРОСТИ

16.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая

ВОКРУГ СВЕТА ОТ СТАРОСТИ

Знаменитая красноярская путешественница-пенсионера отправится в Доминикану

Елене Ерховой, известной на весь мир как Баба Лена, 90 лет исполнится 5 апреля. Отметить юбилей она намерена в заграничном путешествии. Она намерена отправиться в Доминиканскую республику. На очереди - Испания. Чувствует путешественница себя нормально, только немного «шалит» давление.

Напомним, баба лена прославилась тем, что в своем почтенном возрасте, на пенсию путешествует по миру и ведет себя на отдыхе очень активно.
Певец Николай Басков подарил 89-летней путешественнице бабе Лене из Красноярска путевку в Таиланд пятница,

23 декабря прошлого года в эфир вышел выпуск "Модного приговора", героиней которого стала Елена Ерхова. Во время съемок исполнилась мечта бабы Лены - она встретилась со свои любимым певцом Николаем Басковым. Певец сделал путешественнице подарок - путевку на двоих в Таиланд, а также спел песню «Я подарю тебе любовь». Затем стилисты программы «Модный приговор» подобрали для бабы Лены 3 образа - все наряды также были ей подарены.

Источник: медиа-портал “Столица 24”

Фото: newsregions.ru 



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