ВОКРУГ СВЕТА ОТ СТАРОСТИ
Знаменитая красноярская путешественница-пенсионера отправится в Доминикану
Елене Ерховой, известной на весь мир как Баба Лена, 90 лет исполнится 5 апреля. Отметить юбилей она намерена в заграничном путешествии. Она намерена отправиться в Доминиканскую республику. На очереди - Испания. Чувствует путешественница себя нормально, только немного «шалит» давление.
Напомним, баба лена прославилась тем, что в своем почтенном возрасте, на пенсию путешествует по миру и ведет себя на отдыхе очень активно.
Певец Николай Басков подарил 89-летней путешественнице бабе Лене из Красноярска путевку в Таиланд пятница,
23 декабря прошлого года в эфир вышел выпуск "Модного приговора", героиней которого стала Елена Ерхова. Во время съемок исполнилась мечта бабы Лены - она встретилась со свои любимым певцом Николаем Басковым. Певец сделал путешественнице подарок - путевку на двоих в Таиланд, а также спел песню «Я подарю тебе любовь». Затем стилисты программы «Модный приговор» подобрали для бабы Лены 3 образа - все наряды также были ей подарены.
Источник: медиа-портал “Столица 24”
Фото: newsregions.ru
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