В ТЮРЬМЕ КИНА НЕ БУДЕТ
Следователи МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении железногорца, обвиняемого в краже из квартиры
В полицию обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила о том, что у нее из квартиры пропал телевизор и монитор.
Полицейские выяснили, что ранее гражданка проживала с мужчиной 1981 года рождения, у которого имелись ключи от принадлежащей ей квартиры. Во время длительного отсутствия женщины злоумышленник дважды совершил кражу имущества из ее квартиры. Похищенную технику бывший сожитель сдал в ломбард, причинив ущерб на сумму 7 тысяч рублей.
Возбужденные уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1, 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», в настоящее время направлены в суд. Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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