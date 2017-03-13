БРАВО, МАЭСТРО!
13.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 51 | Автор: Галина Процкая
11 марта в Железногорске с концертной программой «Прикосновение» выступил солист группы «ЯХОНТ» Андрей Иголкин
В Центре Досуга собрались поклонники его творчества. Сольный концерт состоял из авторских песен под аккомпанемент гитары, пианино, а также инструментальных студийных записей. В концерте также были исполнены авторские композиции для саксофона и клавишных.
Публика была в восторге и очень просила Андрея Иголкина приезжать в Железногорск почаще. А после концерта музыкант с удовольствием пообщался с поклонниками и устроил фотосессию.
Вот какие отзывы написали в соцсетях железногорцы:
Андрей Иголкин - композитор, аранжировщик, певец дал сегодня концерт в ЦД. Море удовольствия и хорошего настроения от его замечательной музыки! Просто виртуозное исполнение на гитаре и саксофоне! Очень глубокие и красивые песни о любви, жизни. Хотим от всего сердца сказать: браво, Мэстро!".
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