БРАВО, МАЭСТРО!

11 марта в Железногорске с концертной программой «Прикосновение» выступил солист группы «ЯХОНТ» Андрей Иголкин

В Центре Досуга собрались поклонники его творчества. Сольный концерт состоял из авторских песен под аккомпанемент гитары, пианино, а также инструментальных студийных записей. В концерте также были исполнены авторские композиции для саксофона и клавишных.

Публика была в восторге и очень просила Андрея Иголкина приезжать в Железногорск почаще. А после концерта музыкант с удовольствием пообщался с поклонниками и устроил фотосессию.

Вот какие отзывы написали в соцсетях железногорцы:

Андрей Иголкин - композитор, аранжировщик, певец дал сегодня концерт в ЦД. Море удовольствия и хорошего настроения от его замечательной музыки! Просто виртуозное исполнение на гитаре и саксофоне! Очень глубокие и красивые песни о любви, жизни. Хотим от всего сердца сказать: браво, Мэстро!".