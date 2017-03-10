В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 13 марта



Депутаты за благоустройство Железногорска и комфортное проживание в нем. Как продвигается программа «Городская среда»? Сколько предложений поступает от горожан по благоустройству улиц и дворов Железногорска. Какими возможностями обладает депутат, чтобы помогать людям?



Об этом и многом другом будем говорить с депутатом Совета депутатов Евгением Балашовым.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 13 марта, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.