В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ
10.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 13 марта
Депутаты за благоустройство Железногорска и комфортное проживание в нем. Как продвигается программа «Городская среда»? Сколько предложений поступает от горожан по благоустройству улиц и дворов Железногорска. Какими возможностями обладает депутат, чтобы помогать людям?
Об этом и многом другом будем говорить с депутатом Совета депутатов Евгением Балашовым.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 13 марта, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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