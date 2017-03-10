ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 МАРТА

Вице-премьера РФ, главу Российского футбольного союза Виталия Мутко не переизберут в совет Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.Причиной инцидентов с двумя палубными истребителями авианосца «Адмирал Кузнецов» в 2016 году стали обрывы тросов аэрофинишера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.Американский историк Дуглас Смит представил ранее неизвестное видео похорон бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина. Ролик снял бывший военный атташе США в СССР Мартин Манхофф.Активист Ильдар Дадин задержан сотрудниками полиции во время проведения одиночного пикета у здания ФСИН в Москве.Адвокат обвиняемого в поджоге сам загорелся в американском суде, когда в кармане его брюк взорвалась батарейка от электронной сигареты.