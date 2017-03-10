ЗОЛОТАЯ АТОМИАДА

Спортсмены ГХК завоевали золото и бронзу на общеотраслевом финале Атомиады

Спортсмены ГХК успешно завершили своё выступление на финальных соревнованиях Атомиады. Команда футболистов не проиграла ни одного из пяти матчей и стала победителем турнира IX зимней Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки.

В финальных соревнованиях мини-футбольного турнира отраслевой спартакиады атомщиков, проходившей в Новоуральске, участвовали шесть команд: «ТВЭЛ-Центр», «ТВЭЛ-Урал», «ТВЭЛ-Сибирь», «ЯОК-Урал», «ЯОК-Центр», АО «Росэнергоатом» и дивизион «ЗСЖЦ».

В заключительный игровой день железногорцы, представлявшие дивизион «ЗСЖЦ», разгромили команды «ЯОК-Центр» (Заречный) и «ТВЭЛ-Центр» (Глазов) соответственно 8:1 и 8:2. Голы забили Сергей Рогачев (6), Вячеслав Конышкин (4), Владислав Рождественский (3), Виктор Ситкевич (2) и Игорь Черкасов (1).

К золоту футболистов добавил бронзу в слаломе наш горнолыжник Алексей Казанцев (РХЗ), который в условиях серьёзной конкуренции сумел завоевать место на пьедестале. Отметим, в этом году наши спортсмены впервые участвовали в соревнованиях Атомиады по горным лыжам, сообщает sibghk.ru.