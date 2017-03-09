РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 МАРТА

Десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний были отстранены от должности указом президента России Владимира Путина о 9 марта 2017 года.Получивший российское гражданство американский актёр Стивен Сигал заявил, что чувствует себя в России как дома, но не планирует жить в стране постоянно.Действующие в Сирии группы армейского спецназа России вооружены самым современным стрелковым оружием — автоматом Калашникова АК-74М3. Он попал в кадр видеоролика о действиях сил ССО в районе Пальмиры.Житель Калуги Владислав Морозов заявил, что является родственником президента США Дональда Трампа через зятя главы государства Джареда Кушнера. Об этом сообщает «Калужский перекресток».Министерство здравоохранения РФ в ближайшие дни направит на согласование новую версию проекта антитабачной концепции, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.