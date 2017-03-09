КЁРЛИНГ В ПОДАРОК

В Железногорске 8 марта на стадионе «Труд» прошел праздничный турнир по олимпийскому виду спорта кёрлингу



Это был настоящий подарок представительницам прекрасного пола в международный женский день. Теплая и по-весеннему солнечная погода, хорошее настроение, соревновательный дух и знакомый голос комментатора Владимира Пичугина - все создавало праздничное настроение.

Отметим, что соревнования по кёрлингу проводились в Железногорске впервые.

Было сформировано 32 команды по четыре человека от градообразующих, муниципальных и коммерческих предприятий. Но на перекличке оказалась 31 команда, одна потерялась, правда, потом нашлась и вступила в борьбу.

Правила организаторы решили упростить, так как на лед вышли непрофессиональные команды, говорит специалист по связям с общественностью София Белобовка:



- Правила решили упростить максимально. Команды играют по два «энда», бросают камни по очереди четыре раза. Свои камни нужно поставить в «дом» и попытаться выбить камни противника. Жюри подсчитывает очки тоже по упрощенной схеме, и победитель идет дальше, а проигравший отправляется играть в кёрлинг по-русски чайниками и кастрюлями, набитыми снегом.

Идея провести турнир по кёрлингу принадлежала Управлению физической культуры и спорта. На катке организаторы разместили четыре дорожки, нанесли разметку. Камни, щётки и прочий инвентарь привезли из Краевой федерация кёрлинга. Отметим, что лед был исключительно гладким. Его заливали накануне и отполировали до блеска.

Недалеко от основных соревнований разместился большой дартс, покидать дротики здесь мог любой желающий. Синхронность исполнения, сноровку и физические данные можно было продемонстрировать, приняв участие в катании на гигантских лыжах. Но все внимание, конечно, было приковано к кёрлингу.

В полуфинал вышли «Бриллиантовые невесты» (участницы одноимённого конкурса Центра досуга), «Адреналин» (Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому краю), «Надежда» (школа №93) и «Комбинация» (Горно-химический комбинат). Кстати, именно «невесты» - вчерашние соперницы по конкурсу – поразили болельщиков удивительно слаженной игрой. Не говоря уже о поддержке мужей, которые поправляли дамам фату и протирали камни, чтоб лучше скользили.

В результате первое место завоевала команда "Адреналин" Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю. Серебро у команды "Бриллиантовая невеста", состоящей из участниц конкурса Центра Досуга. Третье место - у Горно-химического комбината.

фото Софии Белобровка и с сайта admk26.ru