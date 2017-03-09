КЁРЛИНГ В ПОДАРОК
В Железногорске 8 марта на стадионе «Труд» прошел праздничный турнир по олимпийскому виду спорта кёрлингу
Это был настоящий подарок представительницам прекрасного пола в международный женский день. Теплая и по-весеннему солнечная погода, хорошее настроение, соревновательный дух и знакомый голос комментатора Владимира Пичугина - все создавало праздничное настроение.
Отметим, что соревнования по кёрлингу проводились в Железногорске впервые.
Было сформировано 32 команды по четыре человека от градообразующих, муниципальных и коммерческих предприятий. Но на перекличке оказалась 31 команда, одна потерялась, правда, потом нашлась и вступила в борьбу.
Правила организаторы решили упростить, так как на лед вышли непрофессиональные команды, говорит специалист по связям с общественностью София Белобовка:
Идея провести турнир по кёрлингу принадлежала Управлению физической культуры и спорта. На катке организаторы разместили четыре дорожки, нанесли разметку. Камни, щётки и прочий инвентарь привезли из Краевой федерация кёрлинга. Отметим, что лед был исключительно гладким. Его заливали накануне и отполировали до блеска.
Недалеко от основных соревнований разместился большой дартс, покидать дротики здесь мог любой желающий. Синхронность исполнения, сноровку и физические данные можно было продемонстрировать, приняв участие в катании на гигантских лыжах. Но все внимание, конечно, было приковано к кёрлингу.
В полуфинал вышли «Бриллиантовые невесты» (участницы одноимённого конкурса Центра досуга), «Адреналин» (Межрайонная ИФНС России №26 по Красноярскому краю), «Надежда» (школа №93) и «Комбинация» (Горно-химический комбинат). Кстати, именно «невесты» - вчерашние соперницы по конкурсу – поразили болельщиков удивительно слаженной игрой. Не говоря уже о поддержке мужей, которые поправляли дамам фату и протирали камни, чтоб лучше скользили.
В результате первое место завоевала команда "Адреналин" Межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю. Серебро у команды "Бриллиантовая невеста", состоящей из участниц конкурса Центра Досуга. Третье место - у Горно-химического комбината.
фото Софии Белобровка и с сайта admk26.ru
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