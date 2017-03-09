НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 7 МАРТА
09.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
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Получивший российское гражданство американский актёр Стивен Сигал заявил, что чувствует себя в России как дома, но не планирует жить в стране постоянно.
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Действующие в Сирии группы армейского спецназа России вооружены самым современным стрелковым оружием — автоматом Калашникова АК-74М3. Он попал в кадр видеоролика о действиях сил ССО в районе Пальмиры.
У Трампа нашлись родственники в Калуге
Житель Калуги Владислав Морозов заявил, что является родственником президента США Дональда Трампа через зятя главы государства Джареда Кушнера. Об этом сообщает «Калужский перекресток».
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Министерство здравоохранения РФ в ближайшие дни направит на согласование новую версию проекта антитабачной концепции, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.
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