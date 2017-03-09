ОБЧИСТИЛИ АВТОКРАН

Оперуполномоченные уголовного розыска Железногорска задержали подозреваемых в краже 50 метров кабеля.



В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории одной из организаций города с автокрана похищен медный кабель.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое железногорцев. Злоумышленники повредили ограждение, срезали медный кабель с автокрана и сдали похищенное имущество в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск