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09.03.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

ОБЧИСТИЛИ АВТОКРАН

Оперуполномоченные уголовного розыска Железногорска задержали подозреваемых в краже 50 метров кабеля.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории одной из организаций города с автокрана похищен медный кабель.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое железногорцев. Злоумышленники повредили ограждение, срезали медный кабель с автокрана и сдали похищенное имущество в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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