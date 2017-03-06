СОВЕТ ГЛАВНЫХ КОНСТРУКТОРОВ
В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» прошло заседание Совета главных конструкторов
Накануне очередной Совет главных конструкторов собрал более 150 представителей предприятий кооперации «ИСС», научно-исследовательских институтов, а также государственных и коммерческих заказчиков: Министерства обороны, Госкорпорации «РОСКОСМОС», ФГУП «Космическая связь».
Заседания состоялись под председательством генерального директора предприятия Николая Тестоедова.
Участники Совета рассматривали результаты выполнения работ в 2016 году и планы реализации проектов по созданию космических аппаратов связи, навигации и геодезии. В ходе совещаний обсуждались актуальные задачи по разработке и изготовлению современных спутников. Особое внимание на Совете главных уделялось обеспечению качества создаваемой космической техники, в том числе в части применения высоконадёжной элементной базы, сообщает сайт www.iss-reshetnev.ru
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