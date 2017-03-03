ТОРТОМАНЫ В ШОКЕ!

Красноярский Центр стандартизации и метрологии впервые представил рейтинг тортов, реализуемых в торговых сетях на территории края

Ранее такие исследования в Красноярске не проводились. Более 80 процентов проверенных экспертами образцов признаны не соответствующими требованиям Технического регламента по показателям безопасности.

Всего специалисты приобрели в торговых сетях 12 образцов бисквитных тортов, выработанных с применением крема, изготовленного как из сливок на растительной основе, так и из натуральных сливок. Торты произведены в Красноярске, Ачинске, а также в Московской и Челябинской областях.

На первом этапе образцы тестировались на показатели микробиологической безопасности. Затем – лучшие торты по органолептическим качествам определяла дегустационная комиссия в составе экспертов ЦСМ, краевых министерств, органа по сертификации, вузов города, предприятий- изготовителей.

Уже в ходе лабораторной проверки выявлено значительное количество нарушений: превышение предельно допустимых норм микробного числа, дрожжей и плесени, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Лишь два образца, из Подмосковья и Челябинской области, доставленные в Красноярск в замороженном виде и дефростированные уже на месте, прошли тест на безопасность. Решением комиссии 10 из 12 образцов были сняты с рейтинговой оценки.

В экспертном голосовании, таким образом, участвовало лишь два образца: «Пломбирный» торговой марки «Усладов» (Московская область) и «Прага» торговой марки Mirel (Челябинск). Они набрали соответственно 34,1 и 32,2 баллов из 38-ти возможных.

Как рассказала заместитель председателя экспертной комиссии Надежда Воронкина, исследование тортов было приурочено к празднику 8 марта – когда спрос на кулинарную продукцию значительно возрастает. Результат оказался неутешительным.

«По итогам оценки ее результаты будут переданы предприятиям – изготовителям тортов. Мы будем информировать менеджмент компаний о необходимости неукоснительного соблюдения требований Технического регламента о безопасности продукции для потребителей»