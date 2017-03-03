ТОРТОМАНЫ В ШОКЕ!
Красноярский Центр стандартизации и метрологии впервые представил рейтинг тортов, реализуемых в торговых сетях на территории края
Ранее такие исследования в Красноярске не проводились. Более 80 процентов проверенных экспертами образцов признаны не соответствующими требованиям Технического регламента по показателям безопасности.
Всего специалисты приобрели в торговых сетях 12 образцов бисквитных тортов, выработанных с применением крема, изготовленного как из сливок на растительной основе, так и из натуральных сливок. Торты произведены в Красноярске, Ачинске, а также в Московской и Челябинской областях.
На первом этапе образцы тестировались на показатели микробиологической безопасности. Затем – лучшие торты по органолептическим качествам определяла дегустационная комиссия в составе экспертов ЦСМ, краевых министерств, органа по сертификации, вузов города, предприятий- изготовителей.
Уже в ходе лабораторной проверки выявлено значительное количество нарушений: превышение предельно допустимых норм микробного числа, дрожжей и плесени, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Лишь два образца, из Подмосковья и Челябинской области, доставленные в Красноярск в замороженном виде и дефростированные уже на месте, прошли тест на безопасность. Решением комиссии 10 из 12 образцов были сняты с рейтинговой оценки.
В экспертном голосовании, таким образом, участвовало лишь два образца: «Пломбирный» торговой марки «Усладов» (Московская область) и «Прага» торговой марки Mirel (Челябинск). Они набрали соответственно 34,1 и 32,2 баллов из 38-ти возможных.
Как рассказала заместитель председателя экспертной комиссии Надежда Воронкина, исследование тортов было приурочено к празднику 8 марта – когда спрос на кулинарную продукцию значительно возрастает. Результат оказался неутешительным.
Образцы, снятые с рейтинговой оценки:
1. «Бабушкин» торговой марки «Командор» (Красноярск). Обнаружено превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа, дрожжей. Обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
2. «Куражинский» торговой марки «Сладкая жизнь» (Красноярск). Превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа, дрожжей, плесени.
3. «Сметанный с брусникой» торговой марки «Кулинария ОКЕЙ» (Красноярск). Превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа
4. «Пиковая дама» торговой марки «Красноярский хлеб» (Красноярск). Превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа, плесени.
5. «Кремлевский» торговой марки «Фламинго» (Красноярск). Превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа, плесени. Выявлены бактерии группы кишечной палочки.
6. «Сибирский переполох» торговой марки «Везувий» (Красноярск). Превышение предельно допустимых норм содержания дрожжей. Выявлены бактерии группы кишечной палочки.
7. «Королевский» торговой марки «Стефанишен» (Ачинск). Превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа, дрожжей. Выявлены бактерии группы кишечной палочки.
8. «Бедный еврей» торговой марки ROSA (Красноярск). Превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа.
9. «Перекати поле» (ООО «Раздолье», Красноярск). Превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа, дрожжей. Выявлены бактерии группы кишечной палочки.
10. «Орехово – шоколадный с пряностями» торговой марки «Кекс и крендель» (Красноярск). Превышение предельно допустимых норм содержания микробного числа, дрожжей. Выявлены бактерии группы кишечной палочки.
- По материалам сайта krascsm.ru
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