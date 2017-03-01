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СПАСЕМ РЫБУ ОТ ЗАМОРА!

01.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 57 | Автор: Галина Процкая

СПАСЕМ РЫБУ ОТ ЗАМОРА!

В воде озера «Голубое» («Карасятнике») планируется проведение комплекса биотехнических мероприятий по предотвращению заморных явлений 

3 марта в районе ул. Южной специалисты Комбината благоустройства и Гоэлектросети проведут работы по бурению лунок и насыщению водной среды в связи с наступлением острого дефицита растворенного кислорода. 
Рыболовы-любители, волонтеры приглашаются принять участие в акции «Спасем рыбу от замора»! С целью устройства простейшей аэрации активистов просят организовать лунки на других участках водоема, поместив в них камыш.
Дополнительную информацию можно получить у главного специалиста Управления городского хозяйства администрации Ирины Александровны Шахиной, тел.76-55-62.

Источник: ГиГ



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