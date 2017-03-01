СПАСЕМ РЫБУ ОТ ЗАМОРА!

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что придумал, как наказать тех, кто «национализировал» предприятия в Донбассе. Он потребует расширения санкций в отношении причастных. «За все эти действия обязательно наступит наказание.Путина удивили претензии о царапинах на допинг-пробах Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не несут ответственности за царапины на допинг-пробах российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.Командующий международной операцией против ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции.В интернете появился снимок красной клубники, в котором не содержится красных пикселей.В Сети опубликовали результаты попадания противотанковой ракеты в доработанный танк Т-72 сирийской армии; бронемашину направили в ремонт с незначительными повреждениями.