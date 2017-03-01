НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 28 ФЕВРАЛЯ
01.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 9 | Автор: Сергей Скляров
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Со среды, 1 марта, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вводят внешнее управление на всех украинских предприятиях, которые работают на их территории, сообщает «Российская газета».
«Туполев» показал макет нового бомбардировщика
В компании «Туполев» создали первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), который должен поступить на вооружение Воздушно-космических сил России.
Потребительские кредиты подешевеют не для всех
Оживления потребительского кредитования в ближайшее время, вероятно, ждать не придется. ЦБ снизил для банков минимальный уровень полной стоимости кредита (ПСК), при котором применяются повышенные коэффициенты риска.
В московской подземке появится Метроша
В столичном метро появился робот-помощник, которого планируют привлекать к праздничным мероприятиям на станциях подземки и Московского центрального кольца (МЦК).
Кудрина назвали «имиджевым риском» для России
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал «Ленте.ру» заявление главы ЦСР Алексея Кудрина, в котором он отказался считать сделку по продаже госпакета акций «Роснефти» иностранному консорциуму прозрачной.
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