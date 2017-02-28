КЕРЛИНГ ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ
28.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 5 | Автор: Галина Процкая
Впервые в Железногорске пройдут соревнования по кёрлингу
8 марта, в Международный женский день, все прекрасные дамы Железногорска приглашаются на лёд. На стадионе «Труд» состоится первый городской турнир по кёрлингу.
Участвовать могут все желающие, нужно лишь собрать команду из четырёх человек. Причём в составе должно быть не меньше двух представительниц прекрасного пола. Приглашение кавалеров в поддержку только приветствуется.
Получить подробную информацию и подать заявку на участие можно по телефону 89135298338. Также можно задать вопросы по электронной почте all@kocc26.ru.
Начало в 11 часов.
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