ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ

На трассе Красноярск—Железногорск в Березовском районе автомобилист насмерть сбил пешехода, который шел по середине проезжей части сообщили в ГИБДД



ДТП произошло 26 февраля в 18:40 на 22 км автодороги. 44-летний водитель автомобиля Ford допустил наезд на 39-летнего пешехода, который, по предварительным данным, двигался по центру проезжей части.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Установлено, что водитель в момент происшествия был трезв. Проводится доследственная проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Newslab.ru