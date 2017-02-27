ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ
27.02.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 68 | Автор: Галина Процкая
На трассе Красноярск—Железногорск в Березовском районе автомобилист насмерть сбил пешехода, который шел по середине проезжей части сообщили в ГИБДД
ДТП произошло 26 февраля в 18:40 на 22 км автодороги. 44-летний водитель автомобиля Ford допустил наезд на 39-летнего пешехода, который, по предварительным данным, двигался по центру проезжей части.
Пешеход от полученных травм скончался на месте. Установлено, что водитель в момент происшествия был трезв. Проводится доследственная проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Newslab.ru
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