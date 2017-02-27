МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
Жители поселка Подгорный массово отравились алкоголем, есть жертвы
Следов бензола или метанола у железногорцев, отравившихся алкоголем, не обнаружили. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.
Утром 25 февраля около 8:40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Подгорный в двухквартирном жилом доме произошло массовое отравление: скончалась 38-летняя женщина, еще четверо ее знакомых доставлены в реанимационное отделение КБ-51.
Сейчас с потерпевшими работают следователи. Известно, что все отравившиеся были людьми с «низким социальным статусом». В некоторых СМИ сообщалось о том, что пострадавшие якобы накануне употребляли самогон, приобретенный у незнакомого человека. Однако в полиции и следственном комитете эти данные пока официально не подтверждают.
Причина смерти женщины будет установлена после проведения биохимического и гистологического анализов.
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