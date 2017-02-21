ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в новом номере газеты на этой неделе

-Железногорцы стали все чаще жаловаться на запах сжигаемого угля. Оказалось, предприниматели переходят на альтернативные источники тепла из-за дороговизны тарифа. Чем может закончиться такая экономия?

-В начале недели, напротив магазина Эскадра автобус ПАТП сбил пенсионерку. Какова официальная версия и что обсуждают горожане?

-Очерк из серии «Чтобы помнили». Этот материал посвящен почетному гражданину города Павлу Морозову.

Читайте газету "Город и Горожане"