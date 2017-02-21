ГРАФИК РАБОТЫ МП ГТС
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ МП "ГТС"!
График работы офисов обслуживания абонентов и кассы по приему платежей в праздничные дни:
22 февраля
офис продаж и касса - пр. Ленинградский,д. 57 - будет работать с 08-00 до 15-00 без перерыва на обед, касса пр. Ленинградский, д.35 с 10-00 до 17-00 без обеда.
с 23 по 26 февраля 2017 г. - выходные дни
техподдержка доступа в интернет - пр. Ленинградский, 57 с 22 по 25 февраля с 08-30 до 19-00, 26 февраля - выходной день
с 27 февраля МП ГТС работает в обычном режиме.
Оплатить за услуги связи (Телефония, Интернет, Телевидение) можно через терминал МП ГТС:
пр. Ленинградский, д.57 с 07-00 до 22-00 без выходных
пр. Ленинградский, д.35 с 08-00 до 19-00 без выходных
пос. Подгорный, ул. Строительная, д.5 круглосуточно без выходных
Пополнение баланса Интернет возможно через:
Онлайн оплата на оф.сайте МП ГТС Онлайн оплата
Карты оплаты. Продаются в платежном терминале ПЛАТЕЖКА
Интернет-магазин www.citypay.su
Мобильный банк Сбербанк-онлайн, терминалы сбербанка
Воспользоваться услугой «ОБЕЩАННЫЙ ПЛАТЕЖ» через Личный кабинет..
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