ГРАФИК РАБОТЫ МП ГТС

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ МП "ГТС"!

График работы офисов обслуживания абонентов и кассы по приему платежей в праздничные дни:

22 февраля

офис продаж и касса - пр. Ленинградский,д. 57 - будет работать с 08-00 до 15-00 без перерыва на обед, касса пр. Ленинградский, д.35 с 10-00 до 17-00 без обеда.

с 23 по 26 февраля 2017 г. - выходные дни

техподдержка доступа в интернет - пр. Ленинградский, 57 с 22 по 25 февраля с 08-30 до 19-00, 26 февраля - выходной день

с 27 февраля МП ГТС работает в обычном режиме.

Оплатить за услуги связи (Телефония, Интернет, Телевидение) можно через терминал МП ГТС:

пр. Ленинградский, д.57 с 07-00 до 22-00 без выходных

пр. Ленинградский, д.35 с 08-00 до 19-00 без выходных

пос. Подгорный, ул. Строительная, д.5 круглосуточно без выходных

Пополнение баланса Интернет возможно через:

Онлайн оплата на оф.сайте МП ГТС Онлайн оплата

Карты оплаты. Продаются в платежном терминале ПЛАТЕЖКА

Интернет-магазин www.citypay.su

Мобильный банк Сбербанк-онлайн, терминалы сбербанка

Воспользоваться услугой «ОБЕЩАННЫЙ ПЛАТЕЖ» через Личный кабинет..