ПЕРЕКРЫТИЕ

В Железногорске 23 и 24 февраля будет частично перекрываться улица Горького

Для уборки и вывоза снега 23 и 24 февраля с 8.30 до 16.30 и с 22.00 до 6.30 будет перекрываться улица Горького. Работы будет проводить МП «Комбинат благоустройства».

Перекрытие проезжей части будет осуществляться поэтапно: от ул. Северной до ул. Чехова, от ул. Чехова до ул. Маяковского, от ул. Маяковского до ул. Андреева.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник: www.admk26.ru