СДАЙ ОРУЖИЕ!
Железногорская полиции возбудила уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов к нарезному оружию
Фигурантом уголовного дела стал житель поселка Новый Путь. Стражи порядка выявили, что он незаконно хранил боеприпасы к нарезному оружию.
В рамках операции «Оружие» в течение недели сотрудники полиции проводили проверки соблюдения правил хранения гражданского охотничьего оружия у населения. Проверялись условия хранения, сроки действия разрешений. По результатам проверок двое граждан были привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с оружием, в отношении одного жителя поселка Новый Путь возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов к нарезному оружию. Изъято 9 единиц охотничьего оружия, 26 боеприпасов.
Полицейские напоминают, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наступает уголовная и административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Фото: nbgazeta.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Кинорежиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонTV» назвал творчество интернет-блогеров «словесной диареей». Кинорежиссер осудил интерес к блогерам со стороны молодежи.
Британку уволили с ТВ за чрезмерную красоту
24-летняя Эмма Халс из Лондона обвиняет своего работодателя в том, что ее уволили из-за броского внешнего вида буквально через пять минут после появления на работе.
ДНР пока не начинала отвод вооружений
Провозглашенная Донецкая народная республика планирует провести отвод сил и средств от линии соприкосновения во вторник, 21 февраля. Об этом в понедельник Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании ДНР.
Ученые назвали отличия мужской и женской дружбы
Представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами — к такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, пишет Guardian.
В ИГ начался финансовый кризис
Террористы организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) столкнулись с тяжелым финансовым кризисом.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>