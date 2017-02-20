СДАЙ ОРУЖИЕ!

Железногорская полиции возбудила уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов к нарезному оружию

Фигурантом уголовного дела стал житель поселка Новый Путь. Стражи порядка выявили, что он незаконно хранил боеприпасы к нарезному оружию.

В рамках операции «Оружие» в течение недели сотрудники полиции проводили проверки соблюдения правил хранения гражданского охотничьего оружия у населения. Проверялись условия хранения, сроки действия разрешений. По результатам проверок двое граждан были привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с оружием, в отношении одного жителя поселка Новый Путь возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов к нарезному оружию. Изъято 9 единиц охотничьего оружия, 26 боеприпасов.

Полицейские напоминают, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наступает уголовная и административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Фото: nbgazeta.ru