МАНДАТ СДАН
19.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорский депутат от партии «Яблоко» Геннадий Баховцев подал прошение об отставке
На 16 сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий Геннадия Баховцева. Работу Геннадий Яковлевич решил оставить по причине проблем со здоровьем. Соответственно, депутата вывели из состава двух постоянных комиссий, в которых он числился: комиссия по бюджету, финансам и налогам, а также комиссия по вопросам экономики, собственности и ЖКХ.
Депутатский мандат местное «Яблоко» решило передать своему однопартийцу Евгению Кравцову, он работает руководителем УК «Креол».
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