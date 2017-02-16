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ОТКРЫТКА ОТ КБУ

16.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 11 | Автор: Галина Процкая

ОТКРЫТКА ОТ КБУ

Комбинат благоустройства успешно представил Железногорск в финале VII Региональной премии «Серебряный лучник»-Сибирь

Проект КБУ «Железногорск ОТКРЫТ КАждому!», или «ОТКРЫТКА» в числе 20 проектов был включен в шорт-лист Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»– ибирь и прошел публичную защиту на финальных мероприятиях в Новосибирске.
 
Проект «Железногорск ОТКРЫТ КАждому!», заявленный в номинации «Развитие и продвижение территорий», направлен на улучшение городской среды и развитие стратегии открытости города с особым режимом.
 
В основу «ОТКРЫТКИ» положена концепция создания в Железногорске современных достопримечательностей – серии ландшафтных экспозиций и арт-объектов. Именно они формируют запоминающиеся виды, которые еще называют открыточными. «Снять открытку» хочется и старожилам, и приезжим, удачными фотографиями и видео охотно делятся в социальных сетях и размещают на профессиональных интернет-ресурсах, а растиражированные файлы повышают узнаваемость территории. Одним из самых запоминающихся объектов, презентуемых «ОТКРЫТКОЙ», является ландшафтная экспозиция «Памятник пропуску», установленная специалистами КБУ в 2016 году.
 
У Железногорска были сильные конкуренты из Красноярска, Томска и Кемерово, и в число победителей «ОТКРЫТКА» не вошла. Однако сумела запомниться жюри и зрителям как единственный проект, направленный долгосрочное преобразование городской среды.
 
«ОТКРЫТКА» была отмечена и председателем жюри, исполнительным директором Российской ассоциации по связям с общественностью, профессором Высшей школы экономики Юлией Грязновой. 

– Проект Железногорска, представленный на «Серебряном лучнике», дает новый тренд в пиаре, – сказала Юлия Борисовна. – Этот тренд говорит нам о том, что для связи с общественностью сегодня самое главное и самое сложное – уметь открываться. И не просто открываться, а сначала меняться самим для окружающего мира, и потом выходить с этими изменениями в общественное пространство. В этом смысле «ОТКРЫТКА» – идеальный проект с точки зрения современного пиара.
 

Отметим, что в Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»- Сибирь принял участие 61 проект, в шорт-лист вошло 20: по три из Красноярска, Омска и Кемерово; из Новосибирска, Томска, Иркутска и Барнаула финал попали по два проекта, а также по одному из Братска, Железногорска и Улан-Удэ, сообщает муниципальный портал.



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