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"ПРОФYESИЯ: ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ"
15.02.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский Центр занятости примет участие в краевом фестивале

"ПРОФYESИЯ: ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ"

15.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Анна Тищук

"ПРОФYESИЯ: ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ"

Железногорский Центр занятости примет участие в краевом фестивале


В этом году традиционно в рамках добровольческого движения пройдет VIII краевой профориентационный фестиваль «ПрофYESия: ориентиры молодым».

С 2007 года в Красноярском крае при поддержке агентства занятости и краевого правительства развивается добровольческое движение «Твои горизонты». Это самый масштабный молодежный профориентационный проект в России. Его участники — студенты краевых профессиональных учебных заведений — помогли уже тысячам своих сверстников и ребят помладше определиться с выбором будущей профессии. В результате в крае отмечено заметное снижение количества безработной молодежи в крае. 

На фестивале добровольцы и специалисты-профориентаторы ежегодно обмениваются опытом, учатся новому и представляют результаты своей работы. Лучшим по итогам прошедшего года вручают награды.
Организаторами и партнерами проекта выступают агентство труда и занятости населения Красноярского края, центры занятости населения, Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки. 
 
Как поясняют организаторы, задача проекта — сформировать спрос молодежи на услуги профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда, повысить престиж востребованных профессий и обучить ребят технологиям успешного поведения на современном рынке труда.

Принять участие в VIII краевом профориентационным фестивале «ПрофYESия: ориентиры молодым» может любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес kcp24box@mail.ru. 
Фестиваль состоится 4 апреля в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в городе Красноярск.


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