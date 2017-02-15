"ПРОФYESИЯ: ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ"

Железногорский Центр занятости примет участие в краевом фестивале

В этом году традиционно в рамках добровольческого движения пройдет VIII краевой профориентационный фестиваль «ПрофYESия: ориентиры молодым».



С 2007 года в Красноярском крае при поддержке агентства занятости и краевого правительства развивается добровольческое движение «Твои горизонты». Это самый масштабный молодежный профориентационный проект в России. Его участники — студенты краевых профессиональных учебных заведений — помогли уже тысячам своих сверстников и ребят помладше определиться с выбором будущей профессии. В результате в крае отмечено заметное снижение количества безработной молодежи в крае.



На фестивале добровольцы и специалисты-профориентаторы ежегодно обмениваются опытом, учатся новому и представляют результаты своей работы. Лучшим по итогам прошедшего года вручают награды.

Организаторами и партнерами проекта выступают агентство труда и занятости населения Красноярского края, центры занятости населения, Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки.



Как поясняют организаторы, задача проекта — сформировать спрос молодежи на услуги профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда, повысить престиж востребованных профессий и обучить ребят технологиям успешного поведения на современном рынке труда.



Принять участие в VIII краевом профориентационным фестивале «ПрофYESия: ориентиры молодым» может любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес kcp24box@mail.ru.

Фестиваль состоится 4 апреля в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в городе Красноярск.