БОЛЕЕМ ЗА ПОЛЯНСКИХ!

Братья Полянские выступят в чемпионской серии Суперлиги триатлона

Чемпионат серии Суперлиги по триатлону пройдёт на острове Гамильтон в районе Большого Барьерного рифа (Австралия) с 17 по 19 марта.

В чемпионате примут участие 25 спортсменов, включая суперзвёзд: британского двукратного олимпийского чемпиона Алистера Браунли и британского триатлета, серебряного призера Олимпийских игр-2016 Джонатана Браунли, пятикратного чемпиона мира в серии ITU Хавьера Гомеса,, чемпионов России и участников Олимпиады в Рио, наших земляков Дмитрия и Игоря Полянских.

Спортсмены будут бороться за призовой фонд в 1,5 миллиона долларов США. Всего будет представлено 5 уникальных форматов суперспринта:

- гонка на выбывание,

- гонка на выносливость,

- эквалайзер,

- гонка преследования,

- тройной микс.

Чемпионат будет транслироваться на австралийском канале Fox Sport, на канале Eurosport и по всему миру по superleaguetriathlon.com.

Судя по всему, зрителей ждёт невероятно захватывающее зрелище. В итоге в Чемпионской серии останутся только самые лучшие, но при этом «закрытая лига» сможет пополняться новыми спортсменами. На сезон 2017 года состав участников определён. Особенно приятно наблюдать в списке лучших спортсменов железногорцев - братьев Полянских.

Кстати, каждый из спортсменов уже выбрал себе номер. Игорь Полянский – номер 11, Дмитрий Полянский – номер 77. Вы знаете, за кого болеть!

автор София Белобровка

Управление физической культуры и спорта, Железногорск