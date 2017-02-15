БОЛЕЕМ ЗА ПОЛЯНСКИХ!
Братья Полянские выступят в чемпионской серии Суперлиги триатлона
Чемпионат серии Суперлиги по триатлону пройдёт на острове Гамильтон в районе Большого Барьерного рифа (Австралия) с 17 по 19 марта.
В чемпионате примут участие 25 спортсменов, включая суперзвёзд: британского двукратного олимпийского чемпиона Алистера Браунли и британского триатлета, серебряного призера Олимпийских игр-2016 Джонатана Браунли, пятикратного чемпиона мира в серии ITU Хавьера Гомеса,, чемпионов России и участников Олимпиады в Рио, наших земляков Дмитрия и Игоря Полянских.
Спортсмены будут бороться за призовой фонд в 1,5 миллиона долларов США. Всего будет представлено 5 уникальных форматов суперспринта:
- гонка на выбывание,
- гонка на выносливость,
- эквалайзер,
- гонка преследования,
- тройной микс.
Чемпионат будет транслироваться на австралийском канале Fox Sport, на канале Eurosport и по всему миру по superleaguetriathlon.com.
Судя по всему, зрителей ждёт невероятно захватывающее зрелище. В итоге в Чемпионской серии останутся только самые лучшие, но при этом «закрытая лига» сможет пополняться новыми спортсменами. На сезон 2017 года состав участников определён. Особенно приятно наблюдать в списке лучших спортсменов железногорцев - братьев Полянских.
Кстати, каждый из спортсменов уже выбрал себе номер. Игорь Полянский – номер 11, Дмитрий Полянский – номер 77. Вы знаете, за кого болеть!
автор София Белобровка
Управление физической культуры и спорта, Железногорск
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