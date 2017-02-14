СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН ПОПУТАЛ 

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Каждый второй житель Красноярска крутит романы на работе

В преддверии Дня всех влюбленных сайт Зарплата.ру опросил 1062 красноярца и выяснил, что у каждого второго горожанина были романтические отношения с коллегой.

51% опрошенных красноярцев хотя бы раз в жизни заводили служебный роман, в то время как 49% предпочитают не смешивать личные и рабочие отношения. Любопытно, что среди тех жителей Красноярска, которые когда-либо заводили роман на работе, только 10% отношений закончились свадьбой. При этом у 8% опрошенных горожан есть дети от бывших или настоящих коллег. А вот среди тех горожан, кто находится в отношениях с коллегами в настоящий момент, узами брака уже связана почти треть опрошенных (26%). 13% жителей Красноярска предпочитает не заходить дальше флирта, еще 13% признались, что их связывает только секс, а 16% опрошенных встречаются.

Треть горожан не смогли определиться, в каких отношениях они с коллегами противоположного пола. При этом 18% красноярцев поделились, что в их компании отношения между сотрудниками запрещены, 11% могут беспрепятственно встречаться с коллегами, а у 70% нет четкой политики в компании по этому поводу.

В каких сферах деятельности служебные романы встречаются чаще других? По результатам опроса стало ясно, что популярнее всего романы между сослуживцами в сфере обслуживания, IT-отрасли, бухгалтерии и промышленности.

Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной сферы, впрочем, у них просто нет возможности закрутить роман – в строительстве чаще всего работают мужчины.

Опрос проводился на сайте Зарплата.ру с 6 по 13 февраля 2017 путем онлайн-анкетирования среди зарегистрированных пользователей Зарплата.ру

Источник: Зарплата.ру.