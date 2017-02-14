Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН ПОПУТАЛ

СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН ПОПУТАЛ
14.02.17 | Главные темы / Cобытия
Каждый второй житель Красноярска крутит романы на работе
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ФЕВРАЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ФЕВРАЛЯ
14.02.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 15 февраля представляет Анна Тищук
ВСЕ НА ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ!

ВСЕ НА ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ!
14.02.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы принимают участие в первой Всероссийской акции «Дарите книги
ЗА СОТИК - В КУТУЗКУ!

ЗА СОТИК - В КУТУЗКУ!
14.02.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорские полицейские установили подозреваемого в квартирной краже
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МП

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МП "ГТС" ПРИГЛАШАЕТ
14.02.17 | Главные темы / Cобытия
15 и 16 февраля по ул.Восточная, д.3А (ЖЭК-6) будет работать

ЗА СОТИК - В КУТУЗКУ!

14.02.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

ЗА СОТИК - В КУТУЗКУ!

Железногорские полицейские установили подозреваемого в квартирной краже 

12 февраля в ночное время железногорец, выбив замок входной двери, проник в квартиру по Поселковому проезду и похитил сотовый телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Хозяева квартиры спали и на шум не среагировали.

Оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что злоумышленником является ранее судимый 31-летний знакомый потерпевших. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с проникновением в жилище». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Виновный задержан и помещен "на отдых" в изолятор временного содержания.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
УМЫКНУЛИ НОУТБУК

УМЫКНУЛИ НОУТБУК
27 января 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в краже ноутбука из квартиры
ДЕРЖИ ВОРА!

ДЕРЖИ ВОРА!
7 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Происшествия
Железногорские полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры золотых украшений
НЕ ХОЧУ В ДЕЛЬФИНАРИЙ!

НЕ ХОЧУ В ДЕЛЬФИНАРИЙ!
25 февраля 2015 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Полицейскими задержан подозреваемый в краже денег за билеты в дельфинарий
ДЕРЖИ ВОРА!

ДЕРЖИ ВОРА!
1 октября 2013 | Раздел: Происшествия
••• Мужчину, незаконно проникшего в квартиру и подозреваемого в краже, задержали полицейские

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ирина С., в новости: ЗАЧИСТКА
Иван, в новости: ЗАЧИСТКА
Гость Гость, в новости: ЗАЧИСТКА
ГТС, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Татьяна, в новости: 119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Гость Гость, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Житель, в новости: ПРИЕХАЛИ!
Житель, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
Гость Гость, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Опубликовано видео нападения на инкассаторов в Москве
Камеры сняли момент нападения на инкассаторов на улице Римского-Корсакова в Москве.

Начато производство новой бомбы для «убийцы подлодок»
Научно-исследовательский инженерный институт в Подмосковье завершил разработку корректируемой противолодочной авиабомбы «Загон-2», сообщили в пресс-службе института.

ЦБ анонсировал пластиковую купюру
Банк России планирует в I квартале 2018 года выпустить пластиковую купюру в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу, сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

В Москве объявлено штормовое предупреждение
Синоптики Росгидромета объявили в Москве штормовое предупреждение из-за усиления ветра и сильной гололедицы, передает ТАСС.

«Библейские» урны раскрыли неожиданные изменения в магнитном поле Земли
Следы магнитного поля Земли, «отпечатавшиеся» в глине сосудов библейских времен, раскрыли неожиданные эпизоды повышения и понижения его силы, следов которых ученые не находили в горных породах, говорится в статье…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

НАГРЕЛИ СТАРУШКУ ТЕПЕРЬ ОНА ФЕРРИС НАСЕЛЕНИЕ ДОПРОСЯТ ПРИЕХАЛИ! УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД СПЕЦСТРОЙ ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Февраль 2017 (77)
Январь 2017 (145)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (183)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.