ЗА СОТИК - В КУТУЗКУ!

Железногорские полицейские установили подозреваемого в квартирной краже

12 февраля в ночное время железногорец, выбив замок входной двери, проник в квартиру по Поселковому проезду и похитил сотовый телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Хозяева квартиры спали и на шум не среагировали.



Оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что злоумышленником является ранее судимый 31-летний знакомый потерпевших. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.



В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с проникновением в жилище». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Виновный задержан и помещен "на отдых" в изолятор временного содержания.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск