В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВАЛЕРИЙ ГОЛОВКИН
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 16 февраля.
Как проходит запись в первые классы в этом году? Сколько первоклашек осенью сядут за парты? Всем ли хватит мест в детских садах и яслях? С какой целью в Железногорске планируют объединить детские дошкольные учреждения города? Кто выиграет от слияния? Сколько садиков и школ требуют капитального ремонта?
На эти и другие вопросы ответит руководитель Управления образования Железногорска Валерий Головкин. Смотрите «Открытую студию» в прямом включении на канале Мир-24 в четверг , 13 февраля, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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