ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ

На теплоэлектростанции в городе Счастье прогремел взрыв, в результате которого погиб один солдат первого батальона 14-й бригады ВСУ и двое были ранены.Флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.Семья Дель отказалась бороться за восстановление опеки над восемью изъятыми у них приемными детьми. Об этом сообщает «Комсомольская правда».Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова ответить на иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по ограничению транзита через территорию РФ. Он отметил, что Москва будет применять предусмотренные…Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в столичном регионе на 14 февраля из-за метели и сильного ветра, передает агентство городских новостей «Москва». «Погода потенциально опасна», — сообщили синоптики.