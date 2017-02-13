РЕКА НА ТОЛСТОГО

Жители поселка Первомайского сообщили о затоплении во дворе дома по ул.Толстого,3

На наш сайт, в народную рубрику «Своими глазами», в минувшую субботу пришло сообщение от очень неравнодушного горожанина Михаила Сахнова. Он сделал несколько снимков "потопа" во дворе дома по ул. Толстого, 3 и поделился вот такой информацией:

"В очередной раз течет вода из-под асфальта на улице Толстого, 3! Уложенный сверху новый асфальт почему-то не помогает..."

Редакция "Свежего ТВ и радио" обратилась в аварийную службу "Гортеплоэнерго" с информацией о затоплении двора. По словам сотрудников "Водоканала", коммунальная авария была оперативно устранена в этот же день. Причина "потопа" - засор канализации.

фото Михаила Сахнова