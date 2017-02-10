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10.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая

СМЕТАНА ПОД МИКРОСКОПОМ

ФБУ “Красноярский ЦСМ” подвел итоги рейтинговой оценки сметаны, проведенной 9 февраля


Эксперты продегустировали 12 образцов молочного продукта, выпущенного в Бурятии, Хакасии, Кемеровской, Новосибирской и Тульской областях, а также в Железногорске, Минусинске, Березовском и Емельяновском районах Красноярского края. Для рейтинговой оценки были приобретены образцы популярных торговых марок. Массовая доля жира в образцах составляла 15,20, 25 и 30 процентов.  

Согласно правилам рейтинговой оценки, сначала образцы сметаны прошли лабораторный контроль в двух аккредитованных испытательных центрах: ветеринарного надзора и Красноярского ЦСМ. Ее проверили на наличие молочнокислых микроорганизмов, дрожжей, плесени и бактерий группы кишечных палочек. Также специалисты определили кислотность, фосфатазу и массовую долю жира в каждом образце и выявили насколько они соответствуют заявленным нормируемым показателям. Затем  состоялась дегустация с участием специалистов.
В итоге большинство образцов были признаны соответствующими требованиям Технического регламента и стандартов. Ни в одном не было выявлено растительных добавок. В тоже время, исследования показали, что в некоторых образцах существенно занижено количество полезных молочнокислых микроорганизмов - например, в сметане торговой марки «Президент» (Тульская область) - в 83 раза. А в исследованном в лаборатории образце «Деревенская утренней дойки» (Бурятия) жирность оказалась в 1,5 раза меньше заявленной - 20 вместо 30 процентов. Кроме того, в образце установлено завышенное содержание дрожжей - почти в 9 раз выше нормы. Комиссия единогласно приняла решение о снятии продукции этой торговой марки с рейтинговой оценки.  
Лучшими признаны образцы торговых марок «Семенишна» 30% жирности, «Семенишна» 20% жирности и «Никольское здоровье».

«В целом, в отличие от результатов прошлых лет, в этот раз мы можем констатировать положительные изменения в качестве и безопасности для потребителя  сметаны. Станет ли это хорошей тенденцией, покажут время и следующие рейтинговые оценки», — сообщила заместитель председателя дегустационной комиссии ФБУ «Красноярский ЦСМ» Надежда Воронкина.


Итоги рейтинговой оценки сметаны в ФБУ  «Красноярский ЦСМ» 09.02.2017 г. (торговые марки).
1.  «Семенишна» (Хакасия), массовая доля жира - 30% - 22,8 баллов
2.  «Никольское здоровье» (Емельяновский район Красноярского края), массовая доля жира - 25% - 22,3 баллов
2.  «Семенишна» («К») (Хакасия), массовая доля жира - 20% - 22,3 баллов
3.  «Домик в деревне» (Новосибирск), массовая доля жира - 15% - 21,2 баллов
3.  «Сибиржинка» (Минусинск), массовая доля жира - 15% - 21,2 баллов
3.  «Простоквашино» (Кемерово), массовая доля жира - 20% - 21,2 баллов
3.  «Село Маслобоево»(производство - Березовский район Красноярского края), массовая доля жира - 20% - 21,2 баллов
4.  «Фермерская» (Кемерово), массовая доля жира - 20% - 21 балл
5.  «Камарчагская» (Железногорск), массовая доля жира - 15% - 19,5 баллов
5.  «АгроЯрск» (Сухобузимский район Красноярского края), массовая доля жира - 20% - 19,6 баллов
6.  «Президент» (Тульская область), массовая доля жира - 20% - 17,6 баллов.



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