СМЕТАНА ПОД МИКРОСКОПОМ
ФБУ “Красноярский ЦСМ” подвел итоги рейтинговой оценки сметаны, проведенной 9 февраля
Эксперты продегустировали 12 образцов молочного продукта, выпущенного в Бурятии, Хакасии, Кемеровской, Новосибирской и Тульской областях, а также в Железногорске, Минусинске, Березовском и Емельяновском районах Красноярского края. Для рейтинговой оценки были приобретены образцы популярных торговых марок. Массовая доля жира в образцах составляла 15,20, 25 и 30 процентов.
Согласно правилам рейтинговой оценки, сначала образцы сметаны прошли лабораторный контроль в двух аккредитованных испытательных центрах: ветеринарного надзора и Красноярского ЦСМ. Ее проверили на наличие молочнокислых микроорганизмов, дрожжей, плесени и бактерий группы кишечных палочек. Также специалисты определили кислотность, фосфатазу и массовую долю жира в каждом образце и выявили насколько они соответствуют заявленным нормируемым показателям. Затем состоялась дегустация с участием специалистов.
В итоге большинство образцов были признаны соответствующими требованиям Технического регламента и стандартов. Ни в одном не было выявлено растительных добавок. В тоже время, исследования показали, что в некоторых образцах существенно занижено количество полезных молочнокислых микроорганизмов - например, в сметане торговой марки «Президент» (Тульская область) - в 83 раза. А в исследованном в лаборатории образце «Деревенская утренней дойки» (Бурятия) жирность оказалась в 1,5 раза меньше заявленной - 20 вместо 30 процентов. Кроме того, в образце установлено завышенное содержание дрожжей - почти в 9 раз выше нормы. Комиссия единогласно приняла решение о снятии продукции этой торговой марки с рейтинговой оценки.
Лучшими признаны образцы торговых марок «Семенишна» 30% жирности, «Семенишна» 20% жирности и «Никольское здоровье».
Итоги рейтинговой оценки сметаны в ФБУ «Красноярский ЦСМ» 09.02.2017 г. (торговые марки).
1. «Семенишна» (Хакасия), массовая доля жира - 30% - 22,8 баллов
2. «Никольское здоровье» (Емельяновский район Красноярского края), массовая доля жира - 25% - 22,3 баллов
2. «Семенишна» («К») (Хакасия), массовая доля жира - 20% - 22,3 баллов
3. «Домик в деревне» (Новосибирск), массовая доля жира - 15% - 21,2 баллов
3. «Сибиржинка» (Минусинск), массовая доля жира - 15% - 21,2 баллов
3. «Простоквашино» (Кемерово), массовая доля жира - 20% - 21,2 баллов
3. «Село Маслобоево»(производство - Березовский район Красноярского края), массовая доля жира - 20% - 21,2 баллов
4. «Фермерская» (Кемерово), массовая доля жира - 20% - 21 балл
5. «Камарчагская» (Железногорск), массовая доля жира - 15% - 19,5 баллов
5. «АгроЯрск» (Сухобузимский район Красноярского края), массовая доля жира - 20% - 19,6 баллов
6. «Президент» (Тульская область), массовая доля жира - 20% - 17,6 баллов.
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