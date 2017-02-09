НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ФЕВРАЛЯ

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что реактивный огнемет «Шмель» якобы находится на вооружении только российской армии, но в Сети есть достаточно доказательств того, что орудие убийства командира батальона…Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму итальянской газете La Stampa, в которой назвал ее примером традиционных ценностей в журналистике. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает сайт Кремля.На бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Виктора Чанова за несколько недель до смерти было совершено нападение.Американские СМИ опубликовали письмо главного обвиняемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года Халида Мохаммеда, которое он написал экс-президенту США Бараку Обаме, сообщает Miami Herald.Российские туроператоры практически полностью отказались от продажи горящих туров из-за затянувшегося кризиса в отрасли, сообщает газета «Коммерсант».