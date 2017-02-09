НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ФЕВРАЛЯ
09.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 14 | Автор: Сергей Скляров
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму итальянской газете La Stampa, в которой назвал ее примером традиционных ценностей в журналистике. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает сайт Кремля.
Скончавшийся вратарь сборной СССР был избит за несколько недель до смерти
На бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Виктора Чанова за несколько недель до смерти было совершено нападение.
Опубликовано письмо организатора терактов 9/11 Обаме
Американские СМИ опубликовали письмо главного обвиняемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года Халида Мохаммеда, которое он написал экс-президенту США Бараку Обаме, сообщает Miami Herald.
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