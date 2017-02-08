ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ
Из квартиры престарелых похищены деньги и золотые украшения
Накануне в полицию Железногорска обратилась чета пенсионеров. 78-летний мужчина и 84-летняя женщина сообщили, что из их квартиры по Курчатова похищены деньги и золотые украшения.
Заявители рассказали, что днем к ним пришел неизвестный и стал требовать деньги. Получив отказ, злоумышленник ударил хозяев, забрал золотые серьги и деньги в сумме 1500 рублей, после чего скрылся.
В ходе опроса жильцов дома в одной из квартир стражи порядка обнаружили гражданина, схожего по описанию. Во время проверки, пытаясь скрыть улики, преступник проглотил золотые украшения. Мужчина 1991 года рождения полгода назад освободился из мест лишения свободы, а кражу совершил, чтобы купить спиртное.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент он задержан и помещен в изолятор временного содержания.
по информации МУ МВД России по Железногорску
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
В ДНР сообщили о гибели Гиви В Минобороны ДНР сообщили о гибели в результате теракта командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). В его кабинете произошел взрыв, передает РИА Новости.
Стала известна официальная причина смерти Павла Шеремета
Заказ на убийство журналиста Павла Шеремета мог поступить из России. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Рублю предрекли «двойной удар»
Российский рубль может оказаться под давлением сразу двух факторов: падения цен на нефть и совместных операций министерства финансов и Банка России на внутреннем валютном рынке. Об этом сообщает «Лента.ру».
Путину подарили машину
Российский президент Владимир Путин получил в качестве подарка миниатюрную серебряную модель автомобиля. Такой презент главе государства преподнес руководитель автоконцерна Volkswagen Маттиас Мюллер.
Божья кара: Ляшко упал на ступеньках Рады
Олег Ляшко упал в здании Верховной рады. Инцидент с лидером фракции Радикальной партии произошел на главной лестнице украинского парламента.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ
Услуги спецтехники тра ктора экскавато ры погрузчики с амосвалы автовы шки бортовой автомобиль с краном...
Велоформа
Велоформа джерси. размер XXL (реально меньше, маломерка) , Китай. Длинный рукав, штаны со вставкой, новая...
Ремонт квартир Красноярск
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....
Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...
Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>