ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ

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Из квартиры престарелых похищены деньги и золотые украшения

Накануне в полицию Железногорска обратилась чета пенсионеров. 78-летний мужчина и 84-летняя женщина сообщили, что из их квартиры по Курчатова похищены деньги и золотые украшения.

Заявители рассказали, что днем к ним пришел неизвестный и стал требовать деньги. Получив отказ, злоумышленник ударил хозяев, забрал золотые серьги и деньги в сумме 1500 рублей, после чего скрылся.

В ходе опроса жильцов дома в одной из квартир стражи порядка обнаружили гражданина, схожего по описанию. Во время проверки, пытаясь скрыть улики, преступник проглотил золотые украшения. Мужчина 1991 года рождения полгода назад освободился из мест лишения свободы, а кражу совершил, чтобы купить спиртное.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. На данный момент он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

по информации МУ МВД России по Железногорску