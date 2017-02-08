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12 февраля в Железногорске пройдет всероссийская акция «Лыжня России -

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017

08.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 28 | Автор: Наталья Кокорина

12 февраля в Железногорске пройдет всероссийская акция «Лыжня России - 2017»

Программа спортивного праздника: 

10:30-12:20 – регистрация участников в районе выхода к стартовому городку возле запасного поля стадиона «Труд»
11:45 – 12:00 – официальная церемония открытия
12:00 – старт VIP – гонки (1 км)
12:05 – старт детей в возрасте до 7 лет (500 м)
12:15 – старт учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и высших учебных заведений (1 км – для школьников, 2 км - для студентов)
12:30 – старт женщин (2 км) и мужчин (3 км)

Первые лыжники, пришедшие на регистрацию, получат в подарок номера участников и шапки с логотипом акции. Дети после 500-метровой дистанции получат сладкие призы. Для всех участников приготовят солдатскую кашу и горячий чай.

В каждом забеге награждаются только первые три места. Награждение будет проходить через 5-7 минут после прихода на финиш всех призеров забега.
 
Для ускорения процедуры регистрации можно принести с собой заранее заполненную карточку участника, отметили организаторы спортивного мероприятия, от учебных заведений принимаются коллективные заявки.

Здесь же в рамках Открытого Кубка ЗАТО Железногорск «Ski 9ka tour» пройдёт гонка дабл-поллингом.
10:00-10:45 – регистрация участников в районе выхода к стартовому городку возле запасного поля стадиона «Труд»;
11:00 – старт гонки на 3 км и 5 км стилем дабл-поллинг в рамках Открытого Кубка ЗАТО Железногорск «Ski 9ka tour».

ФОТО;Комиинформ



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