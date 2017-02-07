НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 ФЕВРАЛЯ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал РФ находить «узкие места» в интеграции двух стран и «склеивать» отношения, а не принимать решения, которые будут их усложнять, сообщает РИА Новости.Цены в части потребительской корзины в Крыму и Севастополе вдвое ниже московских, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.В Москве заработала служба доставки поцелуев, с помощь которой москвичи могут передать своим близким и знакомым не только посылку, но и выразить свои чувства, через курьера.Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назвал вырванной из контекста фразу о «некрофильском государстве», произнесённую во время моноспектакля «Над балаганом небо».Международная правозащитная организация Amnesty International рассказала о жестоких пытках и казнях в военной тюрьме «Сайедная» в Сирии.