ВЕРНУЛИСЬ С ТРИУМФОМ
В Зеленогорске с 3 по 5 февраля прошел чемпионат и первенство края по полиатлону и летнему четырёхборью
Железногорская команда приняла участие во всех соревнованиях. И вернулась с достойным результатом.
Летнее четырёхборье: в первенстве в командном зачёте железногорцы заняли второе место, уступив хозяевам. А в чемпионате в этом же виде стали третьими, обогнав своего соперника - команду Ачинска. В зимнем чемпионате Железногорск взял серебро.
Теперь об индивидуальных результатах: в возрастной группе 12-13 лет Никита Домышев стал вторым. Наталья Сафронова заняла второе место на чемпионате по зимнему троеборью. Это первый столь выдающийся успех спортсменки, и можно смело рассчитывать, что не последний.
Также следует отметить победу Егора Страхова. Егор взял серебро в самой многочисленной возрастной группе «юноши 16-17 лет».
Обогнать Зеленогорск нашим спортсменам пока не удалось, но достигнутый результат, тем не менее, можно считать блестящим: ведь в Зеленогорске есть спортивная секция по полиатлону, а в нашем ЗАТО нет. Однако даже при таких условиях железногорские спортсмены показывают завидную волю к победе и солидный уровень подготовки.
автор публикации София Белобровка
Управление физической культуры и спорта Железногорска
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