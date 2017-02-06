ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Первая в 2017 году сессия Совета депутатов Железногорска состоится 16 февраля



Народные избранники заслушают отчеты начальника МУ МВД по Железногорску Михаила Кеуша и председателя контрольно-ревизионной службы городского совета Владимира Лифанова.



Депутаты утвердят порядок представления информации о среднемесячной зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных предприятий и учреждений.

Также в повестке дня сессии стоит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от партии "Яблоко" Геннадия Яковлевича Баховцева.

фото с сайта ГиГ