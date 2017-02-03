ПОМОЩНИК ИЗ ГОСДУМЫ
Железногорск сегодня посетил депутат Государственной Думы Петр Пимашков
В 10 утра он встретился с главой ЗАТО Вадимом Медведевым, руководителями муниципальных предприятий и учреждений города, чтобы обсудить комплексную программу «Цветущий Железногорск». Она посвящена Году экологии в России. Глава ЗАТО Вадим Медведев расшифровал, что значит «Цветущий Железногорск» и озвучил главную задачу большого проекта.
Инициатива обустройства своей малой родины крайне важна, считает депутат Госдумы Петр Пимашков.
- Я рад, что именно ваша территория стала одной из первых, где осуществляется программа «Цветущий Железногорск». Обязательно проведем ревизию всех федеральных программ и постараемся целевым порядком выделить Железногорску дополнительные средства на выполнение комплексной программы. Считаю, тем, кто работает, и надо помогать.
Железногорск сможет принять участие в ряде федеральных программ, чтобы реализовать задуманное в рамках Года экологии,
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