ПОМОЩНИК ИЗ ГОСДУМЫ

Железногорск сегодня посетил депутат Государственной Думы Петр Пимашков

В 10 утра он встретился с главой ЗАТО Вадимом Медведевым, руководителями муниципальных предприятий и учреждений города, чтобы обсудить комплексную программу «Цветущий Железногорск». Она посвящена Году экологии в России. Глава ЗАТО Вадим Медведев расшифровал, что значит «Цветущий Железногорск» и озвучил главную задачу большого проекта.

- Цветущий в прямом и в переносном смысле: это должно быть и много цветов в городе, и должна развиваться его экономика, чтобы у людей был уверенный взгляд в будущее. Мы хотим, чтобы это направление объединило железногорцев.

Инициатива обустройства своей малой родины крайне важна, считает депутат Госдумы Петр Пимашков.

- Я рад, что именно ваша территория стала одной из первых, где осуществляется программа «Цветущий Железногорск». Обязательно проведем ревизию всех федеральных программ и постараемся целевым порядком выделить Железногорску дополнительные средства на выполнение комплексной программы. Считаю, тем, кто работает, и надо помогать.

Железногорск сможет принять участие в ряде федеральных программ, чтобы реализовать задуманное в рамках Года экологии,