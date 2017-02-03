ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В железногорских школах приняли 552 заявления в первый класс

В Железногорске продолжается приём заявлений в общеобразовательные учреждения. Комплектование первых классов проходит спокойно, сообщает муниципальный портал.

По предварительной оценке Управления образования, в 2017 году в первые классы пойдут 935 детей. В настоящее время от родителей поступило 552 заявления. Предполагается, что в школах Железногорска будут сформированы 43 первых класса.

Руководитель МКУ "Управление образования" Валерий Головкин:

- На уровне муниципалитета издано постановление №56 от 18.01.2017, которое закрепляет все школы за микроучастками. Родители, желающие записать своего ребенка в школу не по месту прописки, смогут обращаться в желаемые учреждения с 1 июля.

Ребенок будет зачислен в выбранную родителями школу только при наличии свободных мест.



Фото: radar23.ru