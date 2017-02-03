ПОМНИМ ПОДВИГ

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День воинской славы России отмечает сегодня Российская Федерация

В этот день в 1943 г. советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Летом 1941 года немецко-фашистские войска развернули массированное наступление на южном фронте, стремясь захватить Кавказ, Крым, Придонье, нижнюю Волгу и Кубань – самые богатые и плодородные земли СССР. В первую очередь, под удар попал город Сталинград, наступление на который было поручено 6-ой армии под командованием генерал-полковника Паулюса.

12 июля советское командование создает Сталинградский фронт на базе полевого управления войск Юго-Западного фронта под командованием Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Основная задача фронта остановить вторжение немецких захватчиков на южном направлении. В командующий состав также вошли генерал-лейтенант В. Н. Гордов и генерал-полковник А. И. Ерёменко.

17 июля 1942 года началось одно из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой войны – Сталинградская битва. 200 долгих, кровопролитных дней и ночей продолжалась оборона Сталинграда. Благодаря неимоверным усилиям героев армии, флота и простых жителей области. В Сталинграде введено осадное положение. В то время, в народное ополчение записалось около 50 тысяч добровольцев - героев из числа простых горожан. Несмотря на практически беспрерывный обстрел, заводы Сталинграда продолжали работать и выпускать танки, «катюши», пушки, минометы и огромное количество снарядов.

В августе 1942 г. Гитлер заявил: «Судьбе было угодно, чтобы я одержал решающую победу в городе, носящем имя самого Сталина». Однако в действительности Сталинград устоял благодаря невиданному героизму, воле и самопожертвованию советских солдат. Бои шли на улицах города. Советские воины сражались за каждый дом, этаж и улицу Сталинграда.

В контрнаступление советские войска перешли 19 ноября 1942 года.

75 дней продолжались наступательная операция, после чего враг был окружен и полностью разбит. Генерал Паулюс со всей армией сдался в плен. За все время Сталинградского сражения немецкая армия потеряла более 1,5 миллиона человек.

Сталинград был одним из первых назван городом-героем. Во время битвы за Сталинград здесь происходили особо ожесточенные бои, в результате которых, на Мамаевом кургане захоронено примерно 35 000 воинов-героев. В честь всех павших, в 1959 г. здесь был возведен мемориал «Героям Сталинградской битвы».

источник и фото: www.liveinternet.ru