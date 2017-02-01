ПОМНИМ, СКОРБИМ ...
На 82 году жизни скоропостижно скончался ветеран космической отрасли Красноярского края, главный специалист АО "ИСС", бывший заместитель генерального конструктора Юрий Михайлович Князькин
Юрий Михайлович работал на предприятии с 1959 года после окончания МАИ. Прошёл путь от инженера до главного конструктора по управлению и эксплуатации КА и систем – начальника отделения. При его непосредственном участии были осуществлены подготовка и запуск первых ракет «Космос-3М», которые стали самой массовой и надёжной отечественной ракетой.
Под его руководством разработана и внедрена прогрессивная технология управления спутниками в полёте, которая определила создание в структуре предприятия специализированных подразделений для решения комплексных задач, включая автоматизацию обработки телеметрической информации и развитие аппаратно-программных средств Центров управления полётами наземных средств управления.
Юрий Михайлович был не только грамотным специалистом, способным решать сложные технические вопросы по бортовым системам спутников, но и отличным организатором, доводившим до логического конца любую задачу как в наземной подготовке спутников на полигонах запуска, так и при управлении ими на орбите.
Под его непосредственным руководством на территории предприятия в 1994 году был создан первый в нашей стране Центр управления полётами народно-хозяйственного назначения с командно-измерительной системой «К-26».
При его непосредственном участии на территории предприятия созданы и успешно функционируют Центральный командно-измерительный пункт «РОСКОСМОСА» и Сибирский региональный центр сбора информации со спутников дистанционного зондирования Земли.
Академик РАЕН и Российской академии имени Циолковского, доктор технических наук, председатель президиума Красноярского регионального центра «Ноосферные технологии», член президиума Федерации космонавтики РФ. Лауреат Государственной премии СССР 1981 г, автор около 100 научных работ и пяти изобретений.
Профессиональный труд и заслуги Юрия Михайловича в разработке и испытаниях новой техники на орбите отмечены многочисленными правительственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени, медалями за Доблестный Труд и за Трудовую доблесть, а также наградами Федерации космонавтики, предприятия, городской и краевой администраций. Удостоен званий Почётный радист СССР, Заслуженный ветеран предприятия, Ветеран труда РФ.
Прощание с Юрием Михайловичем Князькиным пройдет в Соборе Михаила Архангела 2 февраля в 13:00.
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