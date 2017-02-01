ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
01.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Наталья Кокорина
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-Вновь тема ЖКХ на первом месте. В феврале железногорцы получат уже обновленные платежки. Для чего огород городили?
-Главный судебный пристав Красноярского края, побывав в нашем городе, раскритиковала работу железногорских подчиненных.
-Лунный календарь специально для садоводов -любителей
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ООН: Столкновения в Донбассе должны немедленно прекратиться
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Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в ходе поездки на передовую в районе Авдеевки заявил, что президент Украины Петр Порошенко отдал приказ украинским силовикам атаковать позиции ДНР…
США выступили за немедленное прекращение огня на востоке Украины
Госдепартамент США призвал к немедленному прекращению огня на востоке Украины для предотвращения гуманитарного кризиса. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера, опубликованном на сайте департамента.
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