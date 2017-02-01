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01.02.17 | Главные темы / Cобытия
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ФЕВРАЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ФЕВРАЛЯ
31.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 1 февраля представляет Наталья Кокорина
УЧЕБА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

УЧЕБА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
31.01.17 | Главные темы / Cобытия
В администрации прошел очередной семинар для председателей Советов
БЕЖИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

БЕЖИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
31.01.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в Железногорске 12
КРАЖА БЕЗ ВЗЛОМА

КРАЖА БЕЗ ВЗЛОМА
31.01.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорца обвиняют в краже телевизора и монитора

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

01.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Наталья Кокорина

Читайте в новом номере газеты на этой неделе

-Вновь тема ЖКХ на первом месте. В феврале железногорцы получат уже обновленные платежки. Для чего огород  городили?

-Главный судебный пристав Красноярского края, побывав в нашем городе, раскритиковала работу железногорских подчиненных.

-Лунный календарь специально для садоводов -любителей

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